Dieven van beeldengroep 't Zand krijgen celstraffen

28 metaaldieven zijn in Brugge veroordeeld voor hun aandeel in een hele reeks diefstallen.

Hun meest opvallende wapenfeit was de diefstal van de bronzen beeldengroep die vroeger op ’t Zand stond. De leider van de bende krijgt vier en een half jaar cel. De benden stal de beelden toen die opgeslagen lagen op een stadsterrein bij de Baluiwe Toren. De buit was naar een schroothandelaar in Maastricht gebracht. De dieven hebben de beelden, samen goed voor zowat vijf ton, allicht daar versmolten en verkocht. Kunstenares Livia Canestraro, de weduwe van kunstenaar Stefaan Depuydt, vroeg een voorlopige schadevergoeding van een miljoen euro, ze krijgt slechts 20.000 euro.

