Dievenbende tegen de lamp in Adinkerke

Zaterdag gebeurde een gauwdiefstal op de parking van een supermarkt in Adinkerke. Het slachtoffer, een 76-jarige man uit De Panne, kon gelukkig zijn portefeuille recupereren. Inmiddels blijkt het om een bende te gaan die overal op deelfde manier aan het werk was.

Vlucht

De drie mannen sloegen toe op slinkse wijze toen de oudere man de supermarkt in Adinkerke verliet. Ze benaderden hem langs beide kanten, gaven hem een duw en stalen zo de portefeuille van het slachtoffer. Een alerte winkelbediende zag alles gebeuren en sloeg onmiddellijk alarm door op het raam te kloppen en luid te roepen. Hierdoor lieten de mannen de portefeuille vallen en namen meteen de vlucht met hun wagen.

Dankzij het ANPR (Automatic Number Plate Recognition) - Management System en de seining van het voertuig met inzittenden door PZ Westkust, kon de politie van Brussel het voertuig staande houden in Brussel.

In het voertuig zaten nog steeds de twee mannen. Een 3de werd aangetroffen in een hotelkamer te Brussel waarvan de sleutelkaart zich in de wagen bevond. De politie van Brussel bracht het trio over naar de Westkust. In de hotelkamer troffen de speurders een niet van echt te onderscheiden pistool (met luchtdruk) aan.

In de cel

Het drietal werd gisteren, op Paasmaandag, voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Veurne. De 52-jarige man verblijft ondertussen in de gevangenis van Ieper, zijn 58-jarige en 26-jarige kompanen in de gevangenis van Brugge. De twee oudsten hebben reeds heel wat diefstallen op hun kerfstok en zijn internationaal gekend.

Misschien komt het trio in aanmerking voor nog tal van andere recent gepleegde gauwdiefstallen over gans België. De zaak wordt verder onderzocht.