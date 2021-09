Digipunt helpt digitale kloof te dichten

Deze week is het de week van de geletterdheid, en daarom gingen burgemeester Alain Top en de schepen van Welzijn even als vrijwilliger aan de slag. Met het digipunt slaan Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen en het Huis van Het Welzijn de handen in elkaar.

Zo leert Mohammed van de burgemeester hoe hij een itsme-account aanmaakt. E-inclusie of digitale inclusie is dit jaar dan ook het thema van de week van de geletterdheid. De coronacrisis heeft meer dan ooit de kloof blootgelegd tussen wie digitaal mee is en wie minder of niet. (lees verder onder de foto)

Er blijkt nog heel wat werk aan de winkel, en daar willen ze in het digipunt in Harelbeke iets aan doen.

Katrien Laga van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen: 'Wij merken bij veel mensen ook het wantrouwen, het gevoel van onveiligheid. Ze vragen zich af waarom ze bepaalde gegevens moeten delen. Bij info die ze doorgeven hebben veel mensen ook schrik dat ze iets fout zullen doen en dat daar dan ook consequenties aan verbonden zijn.' Op maandagnamiddag tussen halftwee en vier uur kunnen mensen in het digipunt terecht.

Heel wat steden en sommige gemeenten hebben een aanbod om de kloof te dichten. Samenlevingsopbouw heeft nog een gelijkaardig digipunt in Roeselare.