Digitaal alternatief voor Eneco Clean Beach Cup

De Eneco Clean Beach Cup krijgt een digitaal alternatief zonder grootschalige bijeenkomsten op het strand, terwijl vrijwilligers vorig jaar 11,5 ton strandafval verzamelden. Vanaf 19 september kan iedereen via de gratis app 'WePlog' een locatie kiezen om in en met de eigen bubbel zwerfvuil op te...

Al meer dan tien jaar betekent de eerste zondag van de lente voor surfers, zeilsporters en hun naasten de vaste afspraak om de stranden een opruimbeurt te geven. De coronapandemie stak daar een stokje voor.

Vanaf 19 september, op World Clean Up Day, stellen de negentien surfclubs langs de Belgische kust een digitaal alternatief voor. "Wereldwijd komen dan miljoenen mensen uit hun kot om onze planeet weer wat schoner te maken. Dé ideale dag voor een bubbel-wandeling met handschoenen of een afvalgrijper en vuilniszak in de hand", luidt het.

Na registratie toont de gratis app 'WePlog' welke straten een dringende schoonmaakbeurt of opruimactie nodig hebben. Deelnemers kunnen evengoed foto's en notities delen en nadien hun zelf gekozen route delen via sociale media.

Wie zich inschrijft via de 'WePlog'-app kan bij de deelnemende surfclubs langsgaan en krijgt daar '10 years of devotion to the ocean' cadeau, een boek over 10 jaar strijden tegen de plastic soep.