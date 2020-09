Digitale 3D-replica simuleert gevolgen van Brugs beleid

De replica zal toelaten de impact van bepaalde maatregelen, bijvoorbeeld op vlak van luchtkwaliteit en verkeersstromen, te simuleren.

Een voorbeeld dat die "digitale tweeling" kan simuleren: een bepaalde straat wordt autovrij gemaakt, wat de luchtkwaliteit ten goede komt, maar voor een slechtere verkeerssituatie in omliggende straten zorgt. Via real-life data kan de "urban digital twin" van stad Brugge deze situatie weldra simuleren, en zo het effect van de beslissingen nagaan. Tegen het einde van dit jaar zullen diverse datasets van Brugge worden samengebracht tot één dashboard, dat het bestuur een helder overzicht geeft in verschillende beleidsdomeinen.

Situaties voor en na vergelijken

In een tweede fase wordt het mogelijk voorspellingen te maken binnen één bepaald domein, door de situatie voor en na het invoeren van een bepaalde maatregel, te vergelijken. Het uiteindelijke doel van de digitale 3D-replica is om beslissingen over verschillende beleidsdomeinen heen te kunnen uittesten, zoals in het bovenstaande voorbeeld duidelijk wordt. Doorheen het hele proces is het de bedoeling om samen te werken met industriepartners, zodat hun expertise ook aan boord genomen kan worden.

Burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V) reageert tevreden: "Brugge is doorheen de geschiedenis al regelmatig trendsetter geweest op vlak van innovatie. Ik ben trots dat we onze rol van trendsetter kunnen voortzetten als slimme stad."