Digitale plofkraken in Roeselare en Ingelmunster

Op 11 en 12 juli zijn er opnieuw digitale plofkraken geweest op geldautomaten bij de Argentakantoren in Roeselare en Ingelmunster. Het is nog niet duidelijk of er effectief geld gestolen is.

Hoe dan ook is beslist om de 143 toestellen van dit type definitief uit te schakelen in afwachting van de plaatsing van nieuwe toestellen later dit jaar.

Eerder was er op 27 en 28 juni een poging in de Antwerpse gemeenten Borsbeek en Ranst om te infiltreren op de computer van een geldautomaat, om op die manier de geldlade leeg te maken. Argenta schakelde preventief en tijdelijk de 143 geldautomaten van dat type uit, in afwachting van verder onderzoek.

Diebold, dat de geldautomaten voor Argenta beheert, voerde een grondig onderzoek uit en optimaliseerde de beveiliging van de automaten. Midden vorige week besliste Argenta om de toestellen weer beschikbaar te stellen voor de klanten. Maar ondanks de uitgevoerde upgrades aan de geldautomaten, blijft dit type toestel in het vizier van criminelen.

Argenta besliste eerder om deze geldautomaten te vervangen en bekijkt nu met zijn leverancier of deze operatie versneld kan gebeuren. De bank betreurt dat klanten hinder ondervinden door deze maatregel en benadrukt "dat de veiligheid voor onze kantoren en klanten altijd primeert."