Dikke laag eendekroos op Ieperleekanaal

Die is te zien op het kanaal, vanaf de kop van de vaart tot aan de brug van de Noorderring. Eendekroos zijn kleine plantjes die op het wateroppervlak drijven en zeer snel groeien. Deze plantjes komen voor in stilstaand of traagstromend water.

Niet giftig

Eendekroos op zich is ongevaarlijk, niet giftig en houdt geen enkel risico in voor mens of dier. Op termijn kunnen ze wel problemen veroorzaken wanneer het gehele wateroppervlak ingenomen wordt zodat geen licht meer doorgelaten wordt. Voor de hengelaars is dit eendekroos wel hinderlijk.

Watertemperatuur

De planten profiteren van de hoge watertemperatuur, de droogte en het voedselrijke water, ze nemen zelf ook nutriënten op uit het water en verhinderen algenbloei. Normaal gezien zal de plant opnieuw verdwijnen eens de watertemperatuur terug daalt. Samen met Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Waterweg volgt de Ieperse milieudienst de problematiek wel verder op. De geplaatste zuurstofpompen op het kanaal zorgen ook voor extra beweging in het water en zullen de bloei van eendekroos plaatselijk wel verhinderen.