Dikke Mathille krijgt pussy hat uit protest tegen Trump

VIVA-SVV, de socialistische vrouwenvereniging heeft een pussy hat, of een roze muts met poezenoortjes geplaatst op het standbeeld van Georges Grard in Oostende.

Het standbeeld stelt een liggend naakt voor en is in de volksmond beter bekend als "Dikke Mathille". Met de actie maakt de vrouwenbeweging duidelijk dat de Amerikaans president Donald Trump niet welkom is in ons land. Die plant een bezoek op 24 en 25 mei aan Brussel. "Een pussy hat is het symbool tegen Trump zijn vrouwonvriendelijke uitlatingen en maatregelen", zegt de vrouwenvereniging.

Protest

Naar aanleiding van zijn bezoek breiden lokale VIVA-SVV afdelingen masaal pussy hats. "We zetten deze op tijdens de protestmars in Brussel op 24 mei. Met onze acties leggen we Trump het vuur aan de schenen. Want na een dikke honderd dagen aan de macht, heeft president Donald Trump al de financiering van abortusprogramma’s stopgezet, geprobeerd om de rechten van migranten te beperken, de universele gezondheidszorg (Obamacare) in vraag gesteld, aan de lopende band ‘fake news’ verspreid en bevolkingsgroepen beledigd. Ook voor het klimaatakkoord is Trump slecht nieuws. En als vrouwenvereniging gaan we daar niet mee akkoord".