Dikkebusvijver wordt eindelijk gebaggerd

Midden mei starten dan de effectieve baggerwerken. De werken zullen 600.000 euro kosten en zullen ongeveer een jaar duren.

De werken zijn nodig omdat er voortdurende grond uit Heuvelland in de vijver terecht komt via de Kleine Kemmelbeek. De Kleine Kemmelbeek kent een sterk verval van 35 meter op een afstand van 5 kilometer. Tijdens dit verval is er veel erosie: bodemerosie op de hellende percelen in het stroomgebied en oevers die geleidelijk afbrokkelen als gevolg van de kracht van het water in de waterloop.

De werken zijn in elk geval goed nieuws voor de waterrecreatie op de vijver. Want de jongste jaren was er in de zomer veel vorming van toxische blauwwieren, waardoor recreatie op de vijver meermaals verboden moest worden. Vooral kajakclub De Paddel was hier het slachtoffer van. Hun internationaal kajakpolotornooi moest in het verleden al meerdere keren verhuizen naar de Ieperse vestingswateren.