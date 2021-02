Dikketruiendag duurt langer dan een dag door corona

In heel wat scholen was het vandaag Dikketruiendag. En dat al voor de zeventiende keer. Door corona geven scholen al langer les met de ramen open om de lokalen te verluchten: Leerlingen en leerkrachten dragen dus al een tijdje een dikke trui, klinkt het bij veel scholen.

In Oudenburg deed de gemeente toch een extra oproep. 2020 was niet alleen het ergste virusjaar, het werd bovendien het warmste jaar ooit.

Op Dikketruiendag gaat de verwarming in scholen en bedrijven uit en staat men stil bij onze impact op het klimaat. Vanwege de coronacrisis zijn groepsacties met veel leerlingen of collega's samen dit jaar moeilijk. Toch hebben heel wat scholen en bedrijven zich dit jaar via de website opnieuw aangemeld, goed voor meer dan 130.000 mensen. Zij konden voor deze editie kiezen uit een aantal acties van de voorgaande jaren, bijvoorbeeld het isoleren van je eigen warmtebron, opsporen van sluipverbruik, werken aan klimaatadaptatie of fietsen.

"Vlamingen bewust maken van de uitdagingen waarvoor we staan, doe je tussen de mensen. In de klaslokalen. Op de werkvloer. Net daar dient Dikketruiendag voor. Verouderde woningen renoveren, zoveel mogelijk verplaatsingen per fiets of te voet, meer natuur, bos en biodiversiteit: stuk voor stuk zijn het voor Vlaanderen prioriteiten. Met de 17de Dikketruiendag grijpen we opnieuw de kans om op scholen nieuwe generaties over die uitdagingen te bereiken", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die benadrukt dat ook bedrijven zich steeds meer bewust worden van hun ecologische voetafdruk.