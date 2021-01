In Diksmuide géén activiteiten voor jongeren

De beslissing voor kinderen tot 12 jaar werd eerder deze week al genomen. Door het nieuwe ministeriële besluit, dat vanaf morgen ingaat, moest ook burgemeester Lies Laridon een nieuw besluit uitvaardigen.

“Aangezien het verhoogde aantal besmettingen zich in onze stad voornamelijk situeert in de leeftijdscategorie van 10-19 jaar is er nu beslist om het burgemeestersbesluit uit te breiden naar personen tot en met 18 jaar”, legt de burgemeester uit. “Het komt er dus op neer dat alle buitenschoolse georganiseerde culturele, sociale en sportactiviteiten voor personen tot en met 18 jaar verboden zijn tot zondag 14 februari. Alles gebeurde in overleg met de schepen van Onderwijs Marc De Keyrel, schepen voor Volksgezondheid Katleen Winne en de medici.”

“We beseffen dat dit voor iedereen zwaar is”, vervolgt de burgemeester. “Het is een zaak in het algemeen belang van de Diksmuidse bevolking en in het bijzonder van onze schoolgaande jeugd. Regulier onderwijs moet kunnen doorgaan. We hopen dat het aantal besmettingen opnieuw onder controle is na de krokusvakantie. De (sport)lessen van het leerplichtig onderwijs mogen zowel binnen als buiten doorgaan in ons sportcomplex tot de krokusvakantie. Het besmettingscijfer van Diksmuide (de laatste zeven dagen) staat in de zorgatlas op 81.”