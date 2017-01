Een 40-tal medewerkers werkte zich vandaag in het zweet. Het stadspersoneel kan kiezen uit badminton, tafeltennis, fitness, cross fitness, watergym en baantjeszwemmen. Badminton bleek in de eerste sessie alvast de favoriete sport te zijn.

Momenteel staat Sport@work in de agenda’s tot februari. De opkomst is doorslaggevend of het project blijft bestaan of niet.