Diksmuide laat buitenschoolse activiteiten weer toe

Het burgemeestersbesluit dat sinds eind januari indoor buitenschoolse activiteiten in Diksmuide verbiedt voor -18-jarigen wordt opgeheven op zondag 21 februari om middernacht. Dat is een week vroeger dan voorzien.

De besmettingscijfers in Diksmuide zijn de jongste dagen flink gezakt, de opgelegde besluiten hebben hun doel dus niet gemist, zegt de stad. Na de krokusvakantie kunnen alle buitenschoolse activiteiten terug doorgaan, zowel binnen als buiten. Het aantal positieve testen (telkens over een periode van zeven dagen) is gezakt van 80 (eind januari) naar 26 (16 februari). We zagen vooral in de categorie tot 19 jaar de hoogste besmettingen.

Burgemeester Lies Laridon: “Het burgemeestersbesluit ging in voege op 29 januari, sindsdien zakten de cijfers stelselmatig. De lokale maatregelen waren daarom wel degelijk nodig en hebben hun nut gehad. Met de opstart van de scholen kan ook het verenigingsleven terug in gang schieten. We zijn blij dat onze jongeren terug kunnen genieten van hun hobby’s."

Burgemeestersbesluit woonzorgcentra loopt af

Ook het burgemeestersbesluit dat bezoek in de woonzorgcentra verbiedt, loopt stilaan op zijn einde. In woonzorgcentrum Zilvervogel is bezoek (onder bepaalde voorwaarden) alweer toegelaten sinds 12 februari, Yserheem volgt op 24 februari. “We volgden het principe om het verbod te laten gelden tot en met 7 dagen na de toediening van het tweede coronavaccin.”