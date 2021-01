Diksmuide verbiedt bezoek in woonzorgcentra

Ze doet dit om de verspreiding van de besmettelijke Britse variant van het coronavirus in te dijken die opgedoken is in het woonzorgcentrum in Merkem. Het besluit geldt tot en met 31 januari. De bewoners en medewerkers van De Zilvervogel kregen hun coronavaccinatie vorige week, in Yserheem staat dit gepland op 25 januari. “We kunnen deze datum niet in het gedrang laten komen en willen het zekere voor het onzekere nemen om iedereen te beschermen. Het niet toelaten van bezoek is nu de beste bescherming die kan worden geboden tot de inentingen van zowel bewoners als personeel is toegediend”, aldus burgemeester Lies Laridon.

Overleg met de schooldirecties

Het stadsbestuur volgt de situatie voor Diksmuide verder nauwgezet op van uur tot uur. Eerder vandaag was er overleg met de schooldirecties en CLB’s om de besmettingshaard in het woonzorgcentrum van Merkem te bespreken. Zonder een specifiek verbod op te leggen vraagt het stadsbestuur om waakzaam te zijn en indoor sportlessen te vermijden. De lessen zelf kunnen wel gewoon doorgaan.

"We maken ons zorgen over de secundaire scholen", zegt ze. "Veel jongeren uit Merkem komen naar de middelbare school in Diksmuide want in Houthulst is er geen secundair onderwijs. We zijn daarom in overleg met het CLB om een sneltestcentrum in te richten." In Diksmuide was er de afgelopen week een lichte stijging van de coronacijfers. "Niets dramatisch, maar terwijl we de voorbije weken telkens tussen de 25 en de 35 besmettingen telden, waren het er vorige week 39", zegt Laridon. "We zijn extra alert."

Lees ook: