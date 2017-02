Diksmuide wijzigt parkeerplan

Vanaf 1 maart kun je in het centrum van Diksmuide voortaan twee uren parkeren in de blauwe zone, in plaats van één. Daarmee komt de stad tegemoet aan de verzuchtingen van de handelaars. Het dossier over het parkeerbeleid staat op de agenda van de gemeenteraad van 20 februari. Na de goedkeuring start het nieuw parkeerbeleid in Diksmuide waarbij bestuurders in het centrum twee uur kunnen parkeren. De termen rode en gele zone verdwijnen. Alles wordt blauwe zone die van toepassing is tussen 8 en 18 uur van maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd op feestdagen.

Uitzonderingen

Omdat de vraag naar langer parkeren nabij de Grote Markt zich zowel bij handelaren als bezoekers opdringt, koos het stadsbestuur ervoor om in een aantal zones de beperkte parkeertijd te limiteren tussen 8 en 14 uur. Op die manier kunnen bezoekers die aankomen om 11.31 uur blijven staan tot 8 uur ’s ochtends de dag er na. Bestuurders die volle dag willen parkeren moeten naar de centrumparkings. Zones die tot deze uitzondering behoren zijn: de parking aan de bushaltes van De Lijn, de parking langs het zwembad, St.–Jansstraat, St.-Jansplein, de parking van het lokaal dienstencentrum / CC Kruispunt, de Fuselierstraat, de Rosemarijnstraat en de IJzerlegerstraat.