Diksmuide wil kilometerheffing op N369

Sinds de invoering van de kilometerheffing op de N8 van Ieper naar Veurne, krijgt Diksmuide nu bijna de helft meer vrachtwagens te slikken vanuit Ieper.

Kurt Vanlerberghe, schepen van mobiliteit Diksmuide: “Er is een toename in de richting van Diksmuide van 400 tot 550 vrachtwagens per dag. Dat moet allemaal door Diksmuide. Zolang we onze zuidwestelijke omleidingsweg rond Diksmuide niet hebben, ben ik voorstander van de kilometerheffing op de N369.” (lees verder onder de foto)

Sluipverkeer

Vanlerberghe pleit zelfs voor een verlaagde kilometerheffing op alle gewestwegen. Maar Houthulst en Langemark-Poelkapelle zijn daar tegen. Ook tegen een heffing op de N369, die door beide gemeenten loopt. Beide gemeenten vrezen dat het probleem zich zal verleggen, en dat er dan meer sluipverkeer zal rijden doorheen hun dorpskernen. Alain Wyffels, burgemeester Langemark-Poelkapelle: “We stellen nu al vast dat de kilometerheffing op de N8 zorgt voor sluipverkeer in onze dorpen. Op het ogenblik dat we op de N369 een kilometerheffing invoeren, zal het sluipverkeer nog toenemen en daar zijn we bezorgd voor.”

De burgemeesters van Houthulst en Langemark-Poelkapelle schrijven nu een brief naar Vlaams minister Weyts om te vragen om de kilometerheffing op de N8 af te schaffen en die op de N369 niet in te voeren.