Diksmuideling maandenlang met camper aan de haal

De vijftiger had vorig jaar in februari bij een bedrijf in Overijse een camper gehuurd voor drie dagen maar was er maandenlang mee op de dool gegaan doorheen Scandinavië en Polen. Pas nadat hij daar een ongeval had gehad, keerde de man naar België terug en bood hij zich bij de politie aan.

Politie was hem op het spoor

Hij verbleef eerst een tijd op een kampeerterrein in Denemarken maar intussen had het verhuurbedrijf aangifte gedaan van de feiten. Toen de Deense politie de vijftiger daarop op het spoor kwam, trok die verder naar Zweden en Noorwegen. Uiteindelijk kwam hij via de Baltische staten in Polen terecht. Daar waren zijn spaarcenten op en tankte hij bij een benzinestation zonder te betalen. De lokale politie zette daarop de achtervolging in en tijdens die achtervolging had de man een ongeval. Hij slaagde er wel nog in te voet naar Warschau te vluchten en vandaar zijn weg te vinden tot in Wenen, om uiteindelijk in september terug op te duiken in België. Naar eigen zeggen kon hij de stress van het leven in België niet meer aan en besloot hij daarom gewoon te vertrekken.