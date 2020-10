Diksmuidse schepen Van Acker overleden

De Diksmuidse schepen Jan Van Acker (66), die onder meer bevoegd was voor sociale zaken is overleden nadat hij een kleine twee weken geleden ten val kwam bij werken in zijn tuin.

Hij werd sindsdien in een kunstmatige coma gehouden in het AZ Delta in Roeselare. Jan Van Acker werd in 2007 verkozen voor Idee Diksmuide. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd hij schepen. De huisarts laat een echtgenote en vier kinderen na.

In Diksmuide hangen de vlaggen intussen halfstok als teken van rouw. "Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden," zegt partijgenoot en vriend schepen Marc Deprez. "Er werden nog geen beslissingen genomen over hoe het verder moet. We koesteren de herinneringen aan Jan en met wat Jan ons als persoon, als collega, als voorzitter, als schepen heeft bijgebracht. We zijn hem dit verschuldigd," luidt het in een mededeling.