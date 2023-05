Dimitri Carpentier trekt lijst Allen 8830 in Hooglede

Schepen Dimitri Carpentier wordt in Hooglede de lijsttrekker van Allen 8830 bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024. Schepen Frederik Sap, die in 2018 de lijst trok, wordt lijstduwer.

Dat heeft de partij maandagavond bekend gemaakt.

Allen 8830 kwam voor het eerst op in 2018, met zowel groenen als liberalen op de lijst. Dimitri Carpentier: “Ik ga niet ontkennen dat ik bijzonder trots ben dat ik lijsttrekker ben, maar ik wil meteen ook nuanceren en relativeren. Allen 8830 is niet afhankelijk van wie de lijsttrekker of de lijstduwer is. Allen 8830 is, net zoals in 2018, afhankelijk van 21 fantastische kandidaten en een al even fantastisch programma. We hebben ons altijd geprofileerd als een partij die de politiek overstijgt. Als een partij die op een uitgesproken positieve manier naar onze gemeente kijkt. Als een partij die verbindt.“