Dinsdag Code rood (hitte) voor West-Vlaanderen

Het KMI kondigt dinsdag 19 juli voor de hele provincie West-Vlaanderen 'Code Rood' af in het hitteplan. Er is tot 65 procent kans dat het 40 graden of meer wordt bij ons.

Ook de provincie Henegouwen valt onder hetzelfde regime. Blankenbergenaar David Dehenauw, weerman bij het KMI, neemt de beslissing om op te schalen naar Code Rood, omdat de kans op 40 graden of meer in te schatten is op 65 procent, voor minstens een vierde van onze provincie.

Wat betekent Code Rood?

Bij Code rood horen ook enkele aanbevelingen. Maatregelen zoals: veel drinken en veel rust nemen. In een koele ruimte blijven voor zover dat kan. Rechtstreeks zonlicht vermijden en bij eventuele tekenen van uitdroging vochtige doeken gebruiken.