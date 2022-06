Directeur aangehouden voor mogelijk grensoverschrijdend gedrag met leerling

In Brugge is de directeur van de school voor buitengewoon secundair onderwijs Ravelijn aangehouden voor mogelijk grensoverschrijdend gedrag met een leerling. Dat bevestig het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Het slachtoffer is een jongen van 21. Een meerderjarig iemand dus, maar wel een persoon met een mentale beperking. De directeur is recent aangehouden, op verdenking van grensoverschrijdend gedrag.

Parket verzet zich tegen vrijlating

De raadkamer wilde de directeur gisteren onder voorwaarden vrijlaten, maar het parket heeft beroep aangetekend tegen die beslissing. Daardoor blijft de verdachte voorlopig in de cel.

"Niet zien aankomen"

Pierre Gantois, de voorzitter het schoolbestuur, reageert met ontzetting op het nieuws, dat vanmiddag via Radio 2 werd verspreid. "Als schoolbestuur reageren wij met de grootste verbazing op dit nieuws. We hadden dit absoluut niet zien aankomen. We hebben de ouders van onze leerlingen ingelicht en hebben vertrouwen in het onderzoek dat nu wordt gevoerd. De taken van de dierecteur worden tijdelijk overgenomen door een team van medewerkers".