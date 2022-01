Directeur rusthuisketen Orpea ontslagen, ook wzc Oostende op zwarte lijst

In Frankrijk heeft rusthuisuitbater Orpea directeur-generaal Yves Le Masne ontslagen. Het bedrijf was in opspraak gekomen met de publicatie van een boek dat misbruiken in de rusthuizen aan de kaak stelt. Ook het wzc James Ensor in Oostende staat op de zwarte lijst.

"De raad van bestuur van de groep Orpea heeft op een bijeenkomst op 30 januari 2022 besloten om een einde te maken aan de functie van directeur-generaal van Yves Le Masne", zo kondigt de rusthuisketen aan. Philippe Charpier, voorzitter van de raad van bestuur sinds maart 2017, neemt met onmiddellijke ingang zijn taken over en moet garanderen dat "de beste praktijken worden toegepast in het hele bedrijf".

Wanpraktijken

In het boek "Les fossoyeurs" van journalist Victor Castanet, dat eerder deze week werd gepubliceerd, is sprake van rantsoenering, ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. Nochtans moeten de bewoners veel geld betalen voor hun verblijf. Orpea betwistte de aantijgingen. Het bedrijf heeft een netwerk van meer dan duizend vestigingen met 116.514 bedden.

Ook in Oostende is wzc James Ensor onderdeel van Orpea. Dat rusthuis staat sinds vorige week op de zwarte lijst. In het woonzorgcentrum geven ze toe dat ze kampen met personeelstekorten en dat niet alles optimaal verloopt. Maar wantoestanden en een zwarte lijst, dat klopt volgens de directie niet.