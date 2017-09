Directeur Sociaal Huis verduisterde half miljoen euro

Het onderzoek naar het financieel gesjoemel van de voormalige directeur van het Sociaal Huis in Torhout is afgerond. Hij zou bijna een half miljoen euro in eigen zakken hebben gestoken.

De onregelmatigheden kwamen aan het licht in november 2016, tijdens een afwezigheid van de directeur van het Sociaal Huis. Daarop werd onmiddellijk een tuchtonderzoek opgestart en werd er klacht ingediend bij de politie. Zowel het tuchtonderzoek als het strafrechtelijk onderzoek zijn nog steeds lopende.

Audit Vlaanderen stelde intussen vast dat de directeur misbruik maakte van de sociaal kwetsbare situatie van de cliënten van het Sociaal Huis en dat hij de raad voor maatschappelijk welzijn misleidde zodat deze ten onrechte financiële steunmaatregelen toekende of verlengde. Door informatie achter te houden en door valse sociale verslagen werd o.a. financiële steun toegekend aan cliënten die verhuisd waren naar een adres buiten het werkingsgebied van OCMW Torhout. En ook naar cliënten die een inkomensvervangende tegemoetkoming verkregen via een andere uitkeringsinstantie. De onterecht toegekende steun ging niet naar de cliënten, maar werd door de directeur zelf beheerd en voor eigen gebruik aangewend. In totaal gaat het om zo’n 480.000 euro.

De vastgestelde onregelmatigheden zijn aanleiding geweest om onmiddellijk een reeks beheersmaatregelen in te voeren die herhaling onmogelijk maken. OCMW-voorzitter Joost Cuvelier:“Als voorzitter van het OCMW ben ik diep geschokt door de bevindingen die in het rapport voorkomen. Een organisatie leiden berust op vertrouwen in de medewerkers. Door de gebeurtenissen heeft onze geloofwaardigheid een serieuze knauw gekregen en dreigen de medewerkers van ons lokaal bestuur onterecht in een slecht daglicht te worden geplaatst. Door een aantal maatregelen willen we onze geloofwaardigheid terug opbouwen. We zien de toekomst hoopvol tegemoet en willen het vertrouwen terugwinnen.”