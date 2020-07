Directeur Wit-Gele Kruis: "Toon daadkracht, het is 5 na 12"

"Ik kan niet machteloos blijven toekijken hoe we aan het afstevenen zijn op een tweede Covid-19 golf, waarbij de voorspellingen aangeven dat deze nog heviger zal zijn dan de eerste. Daarom wil ik me, zowel vanuit mijn verantwoordelijkheid voor 1.400 medewerkers in mijn eigen zorgorganisatie als vanuit mijn burgerzin en maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de duizenden helden in de zorgsector, richten tot iedereen.", schrijft ze.

"De zorgsector is het beu! Onze mensen zijn nog aan het bekomen van de eerste golf, sommigen tellen de dagen af naar een paar dagen meer dan verdiende vakantie en we zitten reeds in de aanloop naar een nieuwe piek. Als we nu niet in actie schieten, kunnen zij die hun vakantie pas in augustus of september hebben gepland, dat ook in rook zien opgaan. Ook onze vele patiënten hebben recht op continuïteit van zorg, en verdienen een zorgmedewerker die nog de energie kan opbrengen om hen een kwaliteitsvolle en warme zorg te bieden. Voor de vele duizenden patiënten, vaak eenzaam opgesloten in hun ‘corona-isolement’, waren onze thuisverpleegkundigen en zorgkundigen het enige contact en een belangrijke steun".

"Als het applaus dat al die weken werd gegeven voor de zorgsector echt oprecht was, dan kan het toch zo moeilijk niet zijn om de opgelegde maatregelen van social distancing, mondmaskerplicht en het beperken van de sociale contacten te respecteren? Aan zij die denken zich hierboven te kunnen stellen, zeg ik dat dit een kaakslag is in het gezicht van onze zorgsector. Onze maatschappij heeft de plicht om zorg te dragen voor elkaar, en in het bijzonder voor onze kwetsbaren. Ook de jongeren onder ons kunnen hieraan meehelpen. Zij zijn niet onaantastbaar omdat ze misschien minder erg getroffen worden door het virus. Elke besmette persoon geeft het door aan een aantal anderen, en hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen jong of oud, sterk of zwakker. Vergeet niet dat ook jouw familie en dierbaren slachtoffer kunnen worden."

"Iedereen voelt dat het momentum om het tij nog te keren bijna voorbij is, het is 5 nà 12. Laat ons daarom tonen dat wij allen samen in staat zijn om daadkracht te tonen, dat wij kunnen handelen met ons gezond verstand en hiervoor niet afhankelijk zijn van het gebrek aan politieke moed van de vele politici. Dus alstublieft: beperk jullie sociale contacten, draag een mondmasker zodra je uit je kot komt, respecteer de anderhalve meter afstand en pas de regels rond handhygiëne correct en frequent toe. De zorgsector rekent op jullie en jullie zullen altijd op ons kunnen rekenen!"