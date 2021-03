Directeurs basisonderwijs vragen snelle vaccinatie leerkrachten

Ze lanceren die oproep in een open brief. "Wij delen de ambitie om onze scholen open te houden. Onderwijs fysiek kunnen aanbieden, betekent een wereld van verschil voor onze leerlingen. Zowel voor het overbrengen van leerstof als voor het aanbieden van een warm nest gaat niets boven de fysieke nabijheid van de leraar", schrijven ze.

Klassen en scholen gesloten

Vele leerkrachten worden ziek en moeten in quarantaine. Ze mogen vervangen worden, maar de directeurs vinden geen krachten meer op de arbeidsmarkt. En dan moeten klassen of zelfs hele scholen sluiten. "Iedereen verliest, want naast het inhoudelijke aspect van leerstofoverdracht en het aanbieden van een sociaal vangnet om samen dingen te verwerken, kunnen we niet voldoen aan de doelstelling om scholen open te houden om onderwijskundige, welzijns- en economische redenen", schrijven de directeurs. "Als onze mensen prioritair gevaccineerd worden, dan kunnen we scholen openhouden, kunnen onze kinderen samen deze periode doormaken en kan de economie makkelijker blijven draaien… als en slechts als onze leerkrachten zo snel mogelijk worden gevaccineerd!", besluiten ze.

Vakbonden

Ook de onderwijsvakbonden sluiten zich bij die oproep aan. Het christelijke Christelijk Onderwijsverbond (COV) en Christelijke Onderwijscentrale (COC), het socialistische ACOD-onderwijs en het liberale VSOA-onderwijs vragen premier De Croo eveneens in een open brief om de prioritaire vaccinatie van leerkrachten in het kleuter-, basis-, middelbaar en buitengewoon onderwijs.