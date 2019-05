Directeurswoning Dassonville Lendelede voorlopig beschermd

De voormalige directeurswoning Alphons Dassonville in Lendelede is samen met de met tuin voorlopig als monument. beschermd.

Dat heeft Vlaams minister voor onroerend erfgoed Geert Bourgeois beslist. Voor de gemeente Lendelede is dit de allereerste bescherming. “De monumentale directeurswoning van industrieel Alphons Dassonville is uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Hiermee is ze een belangrijke getuige van het industriële verleden van Lendelede en de toenmalige wooncultuur. Vanwege deze historische en architecturale waarde krijgt ze nu een voorlopig bescherming.”, zegt Bourgeois.

Openbaar onderzoek

Industrieel Alphons Dassonville liet de woning bouwen in de periode 1910-1914 op de plaats van de vroegere baljuwwoning van Lendelede. Na de voorlopige bescherming organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Binnen negen maanden wordt beslist over een definitieve bescherming.