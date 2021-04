Directie Spes Nostra: "Dit doet pijn" (VIDEO)

Historisch gebouw

“Het is jammer, het is een groot historisch gebouw. De zusters liggen ons ook na aan het hart. Gelukkig is er ook niemand van hen gewond. Die zijn geëvacueerd. Maar dit doet pijn als je dit ziet. Ook voor de zusters zal dit een enorme klap zijn. Echt jammer.”

Frederik Tack, directeur eerste graad, vult aan: “Het is schrikken, en het heeft organisatorisch zware gevolgen. Maar onze gedachten gaan vooral naar de zusters. De meeste van hen zijn al van oudere leeftijd. Voor hen is dit een zware dobber dat zij hun klooster in de vlammen zien opgaan.”

