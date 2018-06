Directies voeren actie bij Esthio

Schooldirecteurs zullen vanmiddag omstreeks 14u30 hun steun betuigen aan traiteurszaak Esthio in Harelbeke.

Ze vinden de beslissing van minister Ducarme onaanvaardbaar.

Directeur Jan Luts: “Als basisscholen keken we er naar uit dat we vandaag eindelijk opnieuw konden opstarten met warme maaltijden aan te bieden voor onze schoolkinderen. Maar wat er gisterenavond gebeurde is toch wel echt niet te beschrijven…”

De directies van de scholen waar Esthio levert zijn dus niet te spreken over wat er gebeurd is en over de manier waarop en wanneer dit gecommuniceerd werd door de bevoegde instanties.

“Wij willen dan ook onze grote verontwaardiging laten blijken door vanmiddag om 14u30 met de directies die zich vrij kunnen maken af te spreken aan de gebouwen van de firma Esthio. Daar willen we onze verontwaardiging laten blijken tegenover de bevoegde instanties en onze steun tonen aan de firma Esthio.”

