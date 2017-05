Directrice staat terecht voor gesjoemel met schoolgeld

Ook de administratief bediende moest zich woensdag voor de Kortrijkse strafrechter verantwoorden als vermeende mededader. De voorlopig geschorste directrice riskeert 14 maanden cel.

"De directrice nam het voortouw, de tweede beklaagde handelde in medeweten van het bedrog", aldus de procureur die respectievelijk 14 en 7 maanden met uitstel vordert. De directrice gaf ondertussen toe dat ze schoolgelden gebruikte voor zichzelf. In totaal vraagt het parket in haar hoofde een verbeurdverklaring van ruim 33.000 euro. Volgens de verdediging is het van zowat 14.000 euro onduidelijk of ze voor school- dan wel voor privédoeleinden zijn aangewend. Voor de administratief bediende wordt een verbeurdverklaring van ruim 7.000 euro gevorderd.

Op 28 juni komt het dossier opnieuw voor de rechtbank. Mogelijk is er dan al een vonnis.