Directrice stak schoolgeld in eigen zak

De 45-jarige directrice van vrije basisschool Springeling in Wielsbeke is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld voor gesjoemel met het geld van de school.

Ze moet een werkstraf van 270 uur uitvoeren. Er wordt 15.000 euro uit haar vermogen verbeurd verklaard. Dat geld wordt toegekend aan de benadeelde school. Eind 2014 viel het de raad van bestuur op dat de werkingskosten van de school fiks gestegen waren. De administratief bediende, die instond voor de boekhouding en betalingen in opdracht van de school, hielp het gesjoemel mee aan het licht brengen. Ook zij is veroordeeld, omdat ze in medeweten handelde en ook middelen van de school aanwendde voor haar eigen belang.

Sanitair, etentjes en cadeaubonnen

De directrice gaf ondertussen toe dat ze schoolgeld gebruikte voor private uitgaven, maar betwistte een aantal van de tenlasteleggingen. De rechter oordeelde dat het bewezen is dat zij geld van de school gebruikte voor het installeren van een chauffage en verlichting in haar woning, de aankoop van een grasmachine, etentjes, cadeaubonnen, uitstapjes en schoolboeken voor haar eigen kinderen. Een aantal andere zaken is onvoldoende bewezen. De administratief bediende krijgt een werkstraf van 180 uur. Van haar wordt 3.000 euro verbeurd verklaard, die ook naar de school gaat