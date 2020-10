Dirk De Poortere nieuwe schepen in Middelkerke

Dirk De Poortere wordt wellicht de nieuwe schepen in Middelkerke. Hij volgt Eddy Van Muysewinkel op, die onlang overleed.

Dirk De Poortere is 67, en sinds 2014 gemeenteraadslid voor LDD. De voordrachtakte wordt door de meerderheidsfracties LDD en CD&V officieel voorgelegd tijdens de gemeenteraad van 25 november. Ondertussen werkt hij zich al in. (lees verder onder de foto)

De Poortere erft de bevoegdheden openbare werken en gebouwenbeheer. Ook mobiliteit, parkeerbeleid en ICT belanden in zijn schepenportefeuille, net als de interne poetsdienst en het voorzitterschap van de raad van bestuur van het AGB. De andere bevoegdheden worden overgeheveld naar schepen Natacha Lejaeghere die verantwoordelijk wordt voor cultuur, erfgoed en bibliotheek. Schepen Henk Dierendonck krijgt er beheer openbaar domein, groen en netheid bij.

"Al goed op de hoogte"

“Er staan heel wat belangrijke openbare werken in de steigers," zegt De Poortere. "Ik had ook een goed contact met Eddy Van Muysewinkel en vergezelde hem al op enkele vergaderingen bij de hogere instanties. Ik ben dus vrij goed op de hoogte van de cruciale dossiers. Ik ben vereerd om in Eddy’s voetstappen te treden."

De Poortere was jarenlang actief bij de politie, en is ook al jaren bestuurslid bij voetbalclub SK Spermalie.

