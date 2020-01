Dirk Demeurie weg bij N-VA Deerlijk

Demeurie zou gedreven mensen ontmoedigd hebben om zich voor de partij te engageren, klinkt het.

Demeurie: 'Zélf opgestapt'

Maar Demeurie zegt dat hij zélf opstapt. Ook raadslid Sophie Mespreuve, en lid van het bijzonder comité van de sociale dienst Mieke Ottevaere stappen op, net als drie bestuursleden. De drie mandatarissen blijven zetelen als onafhankelijke, en willen toewerken naar de verkiezingen van 2024.

Fractie in gemeenteraad gereduceerd

De N-VA-fractie in de Deerlijkse gemeenteraad is zo gereduceerd tot één zetel, voor Filip Terryn. Volgens de partij willen meerdere mensen terugkeren naar de partij-afdeling in Deerlijk, nadat ze er eerder uit onvrede waren uitgestapt. Johan Depoorter, de regiovoorzitter van de partij, zegt dat de betrokken mandatarissen in een codex ondertekenden waarin ze beloofden om hun mandaat terug te geven aan de partij, maar dat zal dus niet gebeuren.