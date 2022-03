Dirk Frimout ging 30 jaar geleden de ruimte én de Belgische geschiedenis in

De Poperingenaar, geboren in 1941, startte een wetenschappelijke loopbaan bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) om later bij het Europese Ruimtevaartbureau ESA te belanden. Daar raakte hij op hoog niveau betrokken bij het Europees ruimtelab Spacelab en allerlei experimenten in de ruimte. Onder impuls van de Belgische wetenschappelijke gemeenschap kon Frimout bij de Amerikaanse NASA wetenschappelijk astronaut worden.

Op 24 maart 1992 werd Frimout de eerste Belg in de ruimte, toen de Atlantis vanop de basis Cape Canaveral in Florida vertrok voor een vlucht tot 2 april, een dag langer dan gepland, dankzij onder andere het spaarzaam gebruik van energie door de Belg en zijn zes collega's aan boord. Tijdens zijn vlucht gebeurden er op zijn initiatief proeven om experimenten van op de grond te sturen, wat op de duur leidde tot het B.USOC in Ukkel, of wetenschappelijk vluchtleidingscentrum voor Belgisch/Europese experimenten in de ruimte.

Ook tijdens die missie ontstond in België - zelfs op 1 april - tevens een hype voor ruimtevaart, waarin ook de toenmalige prins Filip zich niet onbetuigd liet, in het bijzonder via een legendarische videoconferentie vanuit het wetenschappelijk vluchtleidingscentrum in Huntsville met de Atlantis, die als vlaggenschip van de Amerikaanse shuttlevloot gold.

Na zijn vlucht, goed voor 143 banen rondom onze planeet, werd Frimout als een rockster, zelf verre familie van de Ierse zanger Bob Geldof, onthaald in Poperinge. Hij kreeg ook de adellijke titel van burggraaf.

Als ex-astronaut blijft Frimout ruimtevaart vol vuur en passie promoten, net als STEM-opleidingen.