Discotheekuitbaters: "Een triestige dag, hemel huilt met ons mee"

Dat is lang niet de eerste keer. Eerst moesten de discotheken maandenlang hun deuren sluiten, daarna besliste de overheid dat je er enkel in kon met een Covid Safe Ticket en een negatieve test.

In Club 54 in Oedelem werd zelf een apart centrum ingericht en de uitbaters Kurt en Angelo kochten vorige week nog een hele voorraad sneltesten. Nu moeten ze noodgedwongen zeker drie weken weer de deuren sluiten: "We begrijpen de maatregelen, maar het is een triestige dag. De hemel huilt met ons mee. We vrezen dat het niet bij drie weken zal blijven."