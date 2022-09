Discriminatie op Kortrijkse huurwoningenmarkt: Wie Marokkaanse naam heeft wordt gemiddeld 27% minder uitgenodigd

Bij immomakelaars gaat het om 24%, bij private verhuurders zelfs om 67%. Bij homoseksuele koppels werd geen discriminatie vastgesteld.

Kortrijk en de immosector slaan nu de handen in elkaar om de vastgestelde discriminatie aan te pakken, onder meer door specifieke vorming en training voor immomakelaars en student-makelaars in samenwerking met de CIB (confederatie van de immosector) en de hogescholen. Er komt ook een samenwerking rond het Kortrijks Huurgarantiefonds.

Op vraag van de stad Kortrijk voerde professor Pieter-Paul Verhaeghe van de vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) dit jaar een onderzoek uit nadat eerder was gebleken dat in een aantal centrumsteden (waaronder Kortrijk) mensen met een vreemde naam minder werden uitgenodigd voor een bezoek aan een te verhuren pand. Ook op individuele basis waren meerdere meldingen door slachtoffers overgemaakt. Op vraag van de stad werd niet alleen gemeten op basis van naam of afkomst, maar ook op basis van seksuele geaardheid. Dat laatste in het kader van het plaatselijke 'Regenboogbeleid'.

Tussen 1 maart en 30 april 2022 werden 398 nieuwe testen afgenomen. Er werden 203 testen afgenomen op basis van etniciteit en 195 testen op basis van seksuele geaardheid. 76% van de testen gebeurde bij makelaars, 24% van de testen gebeurde bij private verhuurders.

Resultaten

Uit deze resultaten blijkt dat kandidaat-huurders met een Marokkaanse naam significant minder worden uitgenodigd voor een plaatsbezoek dan kandidaat-huurders met een Vlaamse naam. Bij 24% van de aanbiedingen voor huurwoningen in Kortrijk door een immomakelaar wordt gediscrimineerd op basis van etniciteit. Bij particuliere verhuur gaat het om een discriminatiegraad van 67%.

Op vraag van Stad Kortrijk werd deze tweede toetsingsronde uitgebreid naar een test op basis van seksuele oriëntatie. Hier is positief nieuws te melden; bij verhuur via immomakelaars is er geen discriminatie vastgesteld op basis van seksuele oriëntatie. Bij verhuur door particulieren is er echter een discriminatiegraad te zien van 13%.

Het onderzoek verwerkte geen gegevens van individuele verhuurders of verhuurkantoren. Het gaat dus om algemene cijfers.