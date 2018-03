Discussie over aansprakelijkheid schaatsongeval

Dat zegt de burgemeester. Schaatsen op Brugse wateren is altijd verboden, tenzij er expliciet toestemming komt van de burgemeester. Vandaag patrouilleerde de politie om mensen te waarschuwen dat het ijs nog veel te gevaarlijk is. De schaatser die gisteren zwaar ten val kwam, is nog altijd in levensgevaar.

De man zakte gisteren rond 14.30 uur door het ijs en werd in kritieke toestand afgevoerd. Het slachtoffer kwam ten val en schoot door het ijs van amper enkele centimeters dik. Hij heeft ernstige hoofd- en nekletsels.

