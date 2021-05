Discussie over historische muur en gracht in Kortrijk

Er is wat discussie over een historische site aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk.

Volgens sommigen wil de stad daar een muur en een gracht die nog een rol hebben gespeeld tijdens de Guldensporenslag in 1302 wegnemen, maar dat klopt niet, zegt de stad. Die wil de site wel heraanleggen, maar met respect voor het historisch verleden. Het zichtbare stuk muur is een overblijfsel van een Franse dwangburcht. Simulaties doen vermoeden dat de muur bij de sloop van het voormalige rusthuis Sint-Vincentius verdwijnt, maar volgens de stad is dat niet zo. Wel krijgt de muur een nieuwe toplaag, die er authentieker zal uitzien dan nu. De originele muur zal zelfs langer worden, na de sloop van deze gebouwen.

Waterpartij moet behouden worden

Maar SOS Patrimonium wil dat de muur geen nieuwe toplaag krijgt en dat hij even goed zichtbaar blijft als nu. Ook wil de vereniging het behoud van de waterpartij. De stad wil die weg, want ze is pas in 1990 uitgegraven, maar ze verwijst toch naar de historische grachten die er ook in 1302 lagen en een rol speelden tijdens de gevechten tussen Fransen en de Vlamingen. "

Het historisch besef van sommige schepenen eindigt met de landing in Normandië. En niet in 1302", luidt de kritiek.