Discussie over kustredders houdt aan

Vlaams Volksvertegenwoordiger en burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe (sp.a) reageert geïrriteerd op de uitspraak van Ben Weyts (N-VA). Die zei gisteren dat de provincie zijn centen lieven in een rendez-vous huis steekt dan in de reddingsdienst.

De minister vindt dat de provincie moet blijven betalen, ook al mag ze door de afslankingsoperatie niet meer in de Intercommunale kustreddingsdienst West-Vlaanderen zetelen.

Vandenberghe: “De uitspraken van minister Ben Weyts kunnen maar twee dingen betekenen: ofwel verliest de intercommunale reddingsdienst, ofwel dragen de kustgemeenten meer bij. Wat is er belangrijker dan een goede veiligheid aan de kust? Als er geen redders zouden zijn is de kans op ongelukken een stuk groter.” “De Vlaamse overheid moet een ernstig signaal geven dat daar middelen in worden geïnvesteerd, zodat de kustreddingsdienst, die ook uniek is in de wereld, kan blijven bestaan en moet zeker de verantwoordelijkheid niet leggen bij de provincie gezien ze de bevoegdheid overgeheveld hebben naar Vlaanderen.”

Reactie provincie

Ook de Provincie reageert op de uitspraak van Vlaams minister van Toerisme, Ben Weyts over de subsidies van de Provincie West-Vlaanderen aan de strandredders. “Door de afslanking van de Provincies mochten Provincies niet langer meer zetelen in intercommunales, waaronder het IKWV, de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen. Maar toch zou de Provincie, volgens Vlaanderen, moeten blijven subsidiëren, terwijl er echt niet alleen West-Vlamingen in de zee zwemmen… Toch laat de Provincie het IKWV niet in de steek, zolang Vlaanderen haar verantwoordelijkheid niet neemt. Zo heeft de Provincie West-Vlaanderen voor volgend jaar voor de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen wel degelijk opnieuw 250.000 euro voorzien in de budgetnota. De nota dient wel nog goedgekeurd te worden bij de budgetbesprekingen door de provincieraad. Wat betreft de subsidie aan Domaine 10: de betaling gebeurde omdat de aanvraag voldeed aan alle voorwaarden van het nieuwe logiesdecreet van Vlaanderen, ingevoerd door Vlaams minister van Toerisme, Ben Weyts.”

Lees ook: