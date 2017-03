In de zaak van de kasteelmoord is een pittige discussie gevoerd over of de rechtszaak nu al dan niet verder achter gesloten deuren moet plaats vinden.

De advocaten van de burgerlijke partijen, de familie Saelens stellen een proces achter gesloten duren voor in het belang van de kinderen van de vermoorde kasteelheer. Want in de zaak is er ook sprake van incest en zedenfeiten. Het openbaar ministerie daarentegen wil de zaal volledig openbaar om elke beïnvloeding in het onderzoek te weerleggen, maar stelt ook het belang van de kinderen voorop.