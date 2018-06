Discussie over rally op Ieperse gemeenteraad

Het politiereglement rond ambulante handel, alcoholverbruik en onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen werd goedgekeurd. Maar er waren ook een aantal kritische bedenkingen.

Groen was het meest kritisch. Gemeenteraadslid Vera Lannoo vindt het onverantwoord dat autorally’s op de openbare weg anno 2018 nog worden toegelaten: “Met de huidige inzichten over veilig verkeer, over duurzaamheid, over CO2-uitstoot wordt dat eigenlijk steeds onverantwoorder. Wij blijven hopen dat vroeg of laat die nieuwe inzichten toch ook eens gaan doordringen tot bij de mensen die de toelating geven.”

Geen uniform reglement

Open Ieper is dan weer minder tevreden over het feit dat het reglement – voor het zoveelste jaar op rij – niet uniform is over het hele parcours van de rally. In Ieper is er een verbod op verkoop en bezit van alcohol, terwijl dat in Heuvelland en Poperinge niet het geval is: dat is verwarrend voor de rally-bezoekers.

Open Ieper pleit ook voor een verbod op blikjes tijdens de rally, omdat die vaak in de velden belanden met alle gevolgen vandien: schade aan landbouwmachines en negatief voor het vee, want die blikjes komen gesplinterd bij het malen van het gras in de strobalen terecht en zo in de magen van de dieren. Jaarlijks sterven er in ons land zo’n 6.000 koeien aan de gevolgen hiervan.