Discussie vaccinatiecentra: 'Breng de vaccins naar de mensen. Niet omgekeerd.'

De discussie is volop aan de gang over waar en hoeveel vaccinatiecentra er moeten komen in ons land. Brecht Warnez, schepen in Wingene en volksvertegenwoordiger voor CD&V vindt dat de drempel voor een vaccin zo laag mogelijk moet zijn.

In onze provincie zouden de vaccinatiecentra verspreid worden over de 12 eerstelijnszones. Daarin zouden telkens twee vaccinatiecentra komen. (lees verder onder de foto)

Veel gemeenten zouden de vaccinatiecentra liever in hun eigen gemeente hebben. Dat is dichter bij de mensen. Ook in Wingene willen ze dat graag, in sportcentrum de Zwaluw in deelgemeente Zwevezele bijvoorbeeld. Er zijn twee sporthallen met samen ruim 2000 vierkante meter met ook sanitair en een ruime parking. Kortom, alles om een vaccinatiecentrum in te richten. (lees verder onder de foto)

Of het zover komt, hangt af van het overleg tussen de minister, de gouverneurs en de burgemeesters. Burgemeester van Wingene Lieven Huys: 'Hoe het er zal uitzien weten we nog niet, maar het zal gaan over vier lijnen. Hoeveel mensen we hier gaan vaccineren is afhankelijk van het aantal gemeenten. Als het gaat om Wingene-Zwevezele zijn dat alle 18-jarigen en gaat het over 9000 mensen die hier moeten gevaccineerd worden.'

Platteland

Maar dat is alvast niet het plan dat nu op tafel ligt. Er zouden dus 120 vaccinatiecentra komen, goed voor telkens 50.000 mensen. In West-Vlaanderen zouden die verspreid worden over twaalf eerstelijnszones. Daar zouden er telkens één of twee centra zijn. Sommige mensen, zeker op het platteland, zullen dus een afstand moeten afleggen en dat is volgens veel gemeenten geen goed plan.

Laagdrempelig

Brecht Warnez, schepen in Wingene en Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V: 'Als we de mensen willen overtuigen om zich te laten vaccineren, dan moeten we die vaccinatiecentra zo dicht mogelijk aanbieden. Iedereen moet binnen de tien minuten een vaccinatiecentrum in de buurt hebben. Wie zich niet kan verplaatsen moet zich thuis kunnen laten vaccineren. We moeten de vaccins naar de mensen brengen en niet de mensen naar de vaccins."

Of dit allemaal haalbaar is, zal moeten blijken. Elk centrum moet voldoende verpleegkundigen en een arts in huis hebben. En ook bij het beleveren, het bewaren en het toedienen van de vaccins mogen geen fouten gebeuren. Allemaal punten die de komende uren en dagen op de vergadertafel liggen.

