Dit is de Belgica: nieuw onderzoeksschip voor eerst tot aan Noordpool

In Zeebrugge is het nieuwe onderzoeksschip Belgica voorgesteld. Het vorige is vorig jaar nog weggeschonken aan Oekraïne. Voor het eerst zal het onderzoek gaan doen aan de Noordpool.

Het nieuwe schip kost 54 miljoen euro en is in Spanje gemaakt. Onze maritieme wetenschappers kunnen zo op de meest innovatieve manier aan zeeonderzoek doen.

"Wereldkampioen in maritiem onderzoek"

De nieuwe Belgica. 71 meter lang en een staaltje van Belgische samenwerking. Defensie én de Vlaamse en federale wetenschappelijke onderzoeksinstellingen gebruiken het schip.

"We zijn trots op de Belgica", zegt Vincent Van Quickenborne. "Het is de Belgica 2. De vorige heeft 37 jaar gevaren. We zijn wereldkampioen op maritiem onderzoek. België met zijn kleine Noordzee is een voorbeeld voor heel veel landen in de wereld. Dit is een drijvend hoogtechnologisch laboratorium waar heel wat binnen- en buitenlandse onderzoekers op aan het werk kunnen."

Onderzoek tot aan de Noordpool in Groenland

De Belgica kan metingen doen tot op 5.000 meter diepte. Er is zelfs een kleine ijsbreker voorzien om ook in arctische wateren aan de slag te kunnen. Het zal dan ook veel verder varen dan onze eigen Belgische wateren. "Men gaat volgend jaar zelfs tot aan de Noordpool in Groenland om te kijken naar de ijskappen, de fauna en de flora."

(lees verder onder de foto)

Meer dan 300 dagen op zee

Wetenschappelijk onderzoek over zeeën en oceanen zal in de toekomst steeds belangrijker zijn.

"Dat gaat over biologisch onderzoek, we kijken naar de organismen. Het gaat over geologisch onderzoek. We kijken naar de bodem. We bekijken de waterkolom, de stromingen. Er is chemisch onderzoek", zegt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

De Belgica is nu een van de best uitgeruste onderzoeksschepen van Europa. Het gaat meer dan 300 dagen per jaar op zee.