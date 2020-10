Dit heeft het overlegcomité beslist

Maximaal alle fysieke contacten beperken. Dat moeten we zo lang als nodig doen om de zorgsector te helpen levens te redden. Dat is de basis van de nieuwe beslissingen die genomen zijn. Dit artikel krijgt updates.

"Daarom is het nodig om ons gezamenlijk achter het zorgpersoneel te scharen," benadrukt Premier De Croo tijdens de persconferentie van het overlegcomité. Er komt dus een verstrengde lockdown met regels die gelden voor het hele Belgische grondgebied. De regels gelden voor minstens anderhalve maand - dus tot half december - en zullen ingaan in de nacht van zondag op maandag. "Dit zijn de maatregelen van de laatste kans," volgens Premier de Croo:

De herfstvakantie wordt verlengd tot en met zondag 15 november. Nadien kunnen het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs opnieuw voorzichtig overgaan tot 100% contactonderwijs. De tweede en derde graad van het secundair onderwijs mogen in de tweede helft van november niet meer dan 50% contactonderwijs inrichten. Er volgt een evaluatie voor hen. Het hoger onderwijs schakelt voor de rest van 2020 over op 100% afstandsonderwijs, behalve voor practica en eerstejaarsstudenten.

Alle niet-essentiële winkels zullen een maand de deuren moeten sluiten. Dat is één de zwaarste maatregelen voor de economie, zonder twijfel. Thuisophalen is wel mogelijk. Die winkels mogen een collect-and-go-systeem installeren waardoor je een pakje online kan bestellen en ophalen.

Ook kappers en contactberoepen zoals schoonheidsspecialisten moeten de deur sluiten. Medische contactberoepen zoals tandartsen kunnen wel blijven werken.

Essentiële winkels zoals warenhuizen, voedingswinkels en apotheken blijven wel open. "Er is geen enkele reden om te hamsteren, dat is asociaal gedrag," benadrukt De Croo.

Thuis zal je geen ruimer bezoek meer mogen ontvangen. Per gezin mag je nog één knuffelcontact hebben. De regel van vier binnen het huishouden valt dus weg. Singles mogen twee personen ontmoeten.

De regel van vier geldt wel nog buiten. Daar mag je maximaal vier mensen ontmoeten, om te wandelen enz...

Dierenparken moeten nu ook de deuren sluiten.

Niet-essentiële verplaatsingen kunnen wel nog. Een uitstap naar zee of een bezoek aan een tweede verblijf mag wel nog. Hotels mogen in hun restaurants wel geen maaltijden meer serveren.

Vakantieverblijven moeten wel sluiten op 3 november. Tot die datum moeten ook restaurants of zwembaden in die vakantieverblijven sluiten.

De avondklok (tussen 24u en 5u 's ochtends) wordt niet uitgebreid.

Begrafenissen worden beperkt tot maximaal vijftien aanwezigen. Een rouwmaaltijd nadien is niet meer mogelijk. Gebedshuizen blijven open, maar er zullen geen erediensten plaatsvinden.

Telewerken is verplicht waar het kan. Waar het niet kan, is er mondmaskerplicht en moet er maximaal goed geventileerd worden.

Specifiek in West-Vlaanderen hebben de gemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort beslist dat het mondmasker verplicht moet gedragen worden op het volledige grondgebied. In andere kustgemeenten geldt er een mondmaskerplicht op de zeedijk waar die in de bebouwde kom ligt. Ook Oostende verplicht het mondmasker in het hele stadscentrum.