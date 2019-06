Dit is het subtropisch Aquapark van Bellewaerde

Pretpark Bellewaerde is klaar voor de opening van haar gloednieuwe Aquapark, op 1 juli. Dan pakken ze uit met hun langverwachte subtorpisch zwemparadijs.

In het Bellewaerde Aquapark beloven ze waterpret met onder meer twee glijbanen van meer dan 105 meter lang. Eén daarvan heeft een diameter van 2,7 meter, je kan er op een rubberband naar beneden glijden. Ze is gemaakt in Duitsland, medewerkers van Bellewaerde zijn ze daar ook gaan testen.