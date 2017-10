Dit jaar al meer dan 4.000 vluchtelingen opgepakt

In West-Vlaanderen zijn er dit jaar al 4.137 vluchtelingen opgepakt die illegaal in ons land verblijven.

Dat heeft provinciegouverneur Carl Decaluwé gezegd aan provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). Tijdens de zomermaanden was er een opflakkering.

"In juli werden in West-Vlaanderen 503 vreemdelingen opgepakt en in augustus zelfs 601", verduidelijkt Himpe. "Tijdens de zomermaanden werden er door de federale gerechtelijke politie West-Vlaanderen ook zeven dossiers inzake mensensmokkel opgestart. Dat brengt het totaal op 27 nieuwe mensensmokkeldossiers in 2017."

Het was de eerste keer dat cijfers terug stegen in een jaar-op-jaarvergelijking. Vooral de regio rond de haven van Zeebrugge blijft een aantrekkingspool voor transmigranten, omdat ze hopen van daaruit Groot-Brittannië te kunnen bereiken.

Geen overbodige luxe

De gouverneur gaf vorige maand al te kennen dat de nationaliteiten constant verschuiven met vooral Afrikanen, zoals Eritreeërs en Soedanezen. Het blijft dus nodig om de routes en bewegingen in kaart te brengen. "De recente cijfers tonen aan dat die aandacht geen overbodige luxe is", besluit Himpe.

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gaf onlangs nog te kennen dat er in West-Vlaanderen extra mankracht komt voor de strijd tegen mensensmokkel.