Dit maakt nieuw stadion Club Brugge zo uniek

Het nieuwe stadion van Club Brugge zal het eerste in ons land zijn met en drukring in dak, en een trekring erbuiten. Concreet: Het stadion valt minder hoog uit zonder aan plaats in te boeten, en moet zo beter passen in de buurt. Dat zeggen de architecten van het stadion.

Ook in het stadion zelf technische hoogstandjes: de videoschermen boven het veld zijn maar in enkele andere stadions in Europa te zien, onder meer in Frankrijk. De buitenkant krijgt een wazige laag. Dat moet het gebouw beter integreren in de buurt, en tegelijk al een kleine doorkijk geven voor wie het stadion nadert.

“De structuur werkt als een filter: niet alleen visueel, maar ook voor de weersomstandigheden, het geluid,” zeggen de ontwerpers. “Het verfijnde uiterlijk doet denken aan Brugse kant.”