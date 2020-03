Dit verandert op 1 maart 2020

Bij het begin van elke maand verandert er vaak één en ander in ons land. We lijsten hier de veranderingen op die ingaan vanaf 1 maart.

Folders maar twee keer per week in de bus

Bpost gaat, zoals aangekondigd, vanaf maart maar twee keer per week niet-dringende brievenpost bedelen. Er wordt gestart met de publicitaire post zoals warenhuisfolders, vanaf midden maart is de rest van de niet-prioritaire brievenpost aan de beurt. Bpost gaat niet-prioritaire brievenpost ofwel nog enkel maandag en woensdag bestellen, of enkel dinsdag en donderdag. Het postbedrijf past zich zo naar eigen zeggen aan de wijzigende realiteit en de verwachtingen van de klant aan. De postbode blijft kranten, magazines, brieven met een priorzegel en rouwbrieven elke weekdag leveren. Pakjes kunnen ook nog steeds zeven dagen per week worden geleverd.

Museumpas wordt 9 euro duurder

Omdat de ticketprijzen van musea stijgen wordt op 1 maart ook de Museumpas duurder. Om een jaar lang toegang te krijgen tot 170 musea moet je vanaf dan niet langer 50, maar wel 59 euro betalen. Toen de Museumpas in september 2018 gelanceerd werd, kon je er een honderdtal musea mee bezoeken. Intussen zijn dat er al 170, en het aantal blijft stijgen.

Openbaar vervoer gratis in Groothertogdom Luxemburg

Het Groothertogdom Luxemburg wordt op 1 maart het eerste land ter wereld dat het openbaar vervoer volledig gratis maakt voor de reizigers. Een identiteitsbewijs volstaat er om op bus, tram of trein te stappen. Ook de tarieven voor reizen vanuit België van en naar het Groothertogdom gaan omlaag.

Mensen die vanuit België regelmatig met de trein de grens oversteken, bijvoorbeeld om in Luxemburg te gaan werken, zullen minder moeten betalen voor hun abonnement. Een maandabonnement wordt 29 euro goedkoper, een jaarabonnement 290 euro, zegt de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Zij voegt toe dat ook de prijs van een enkel ticket of een retourkaartje naar Luxemburg zal dalen, maar hoe groot het verschil is, hangt af van traject tot traject. Er is overigens één Belgisch station van waaruit je vanaf maart gratis naar Luxemburg kan sporen: dat van Athus. Dat grensstation wordt als zowel een Belgisch als een Luxemburgs station beschouwd.