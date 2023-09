Dit weekend genieten we van echt zomerweer, tot 27 graden

Volgens onze weerman Geert Naessens krijgen we echt zomers weer met maxima tot 27. Zondagavond is het wel uitkijken voor onweersbuien.

Michiel Bonte van 'Weerstation Langemark' bevestigt op zijn Facebookpagina: “We komen vanaf vrijdag in een zuidelijke luchtstroming terecht. Dat betekent dat de temperaturen in onze provincie opnieuw zomerse waarden zullen opzoeken. Op vrijdag is dat 24 graden, zaterdag en zondag zou dat 26 of lokaal 27 graden kunnen worden. De wind waait zwak tot matig, waardoor het ook aan zee 23-24 graden zou kunnen worden, omdat een zeebries zou uitblijven. Na de hittegolf van vorige week is het nu dus tijd voor een korte nazomer.”

