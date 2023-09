Dit zijn de 5 gevaarlijkste verkeerspunten in West-Vlaanderen

De lijst, gebaseerd op het 531-scoresysteem dat ongevallenstatistieken van de voorbije drie jaar gebruikt, telt in totaal 31 verkeerspunten, waarvan er zes in Brugge en zes in Kortrijk liggen. Er zijn ook 11 nieuwe locaties die nog nooit eerder op een dynamische lijst hebben gestaan. Het gaat om locaties in Brugge, Damme, Jabbeke, Kortrijk, Oostende, Oostkamp, Roeselare en Tielt.

De top vijf gevaarlijkste verkeerspunten in onze provincie:

Roeselare: Hippoliet Spilleboutdreef, Meensesteenweg, Meiboomlaan, N32 Richting Brugge, Westlaan Brugge: Buiten Begijnenvest, Oostmeers, Stationsplein Brugge: Leopold II-laan, Leopold I-laan, Scheepsdalelaan Menen: N58 Richting Armentières(F), N58 Richting Dottignies Kortrijk, Kuurne: Heirweg, N395b Parallelweg R8 Zuid, R8 Binnenring, R8 Buitenring, Ringlaan

Vlaams Parlementslid Brecht Warnez van CD&V kaart het probleem aan en dringt bij de minister aan op een aanpak van het probleem. “De cijfers zijn duidelijk, willen we het aantal verkeersslachtoffers doen dalen, dan moeten deze zwarte kruispunten prioritair aangepakt worden”, sluit Warnez af.

Lijst van 31 gevaarlijke verkeerspunten in West-Vlaanderen:

Brugge Albert Serreynstraat, Gistelse Steenweg, Koning Leopold III-laan

Brugge Koningin Astridlaan, Koning Leopold III-laan, Torhoutse Steenweg

Brugge Baron Ruzettelaan, Kortrijkstraat, Vaartdijkstraat

Brugge Buiten De Kruispoort, Buiten Kazernevest, Buiten Kruisvest, Langestraat, Moerkerkse Steenweg

Brugge Buiten Begijnenvest, Oostmeers, Stationsplein

Brugge Leopold II-laan, Leopold I-laan, Scheepsdalelaan

Damme Hoornstraat, Natiënlaan

De Haan Blankenbergsesteenweg, N34 Richting

Knokke-Heist, Neptunuslaan

De Panne Duinkerkekeiweg, Moeresteenweg, N39 Richting Dunkerque(F), N39 Richting Nieuwpoort Gistel Keiweg, N358 Nieuwpoort (N380)

Oostende (N9), Oostendsesteenweg, Vaartstraat

Izegem Kruisstraat, Roeselaarsestraat

Jabbeke A10-E40 Richting Brussel Oprit 6, Stationsstraat, Weststraat

Jabbeke Gistelsteenweg, Kerkeweg, N367 Brugge (N32) - Nieuwpoort (N380)

Kortrijk A19 Richting Ieper, R8 Binnenring, R8 Buitenring

Kortrijk Doorniksesteenweg, N50 Richting Mons, Sint-Margriete-Houtemlaan

Kortrijk Burgemeester Mayeurlaan, Doorniksesteenweg, N50 Richting Mons

Kortrijk Kortrijksestraat, Meensestraat, N8 Richting

Koksijde, Noordstraat, R36 Binnenring, R36 Buitenring

Kortrijk Minister Tacklaan, N50h Tacklaan-Wandelweg, N50 Richting Mons, R36 Buitenring, Wandelweg

Kortrijk, Kuurne, Heirweg, N395b Parallelweg R8 Zuid, R8 Binnenring, R8 Buitenring, Ringlaan

Kuurne Brugsesteenweg, N395a Parallelweg R8 Noord, N50 Richting Brugge, R8 Buitenring

Menen N58 Richting Armentières(F), N58 Richting Dottignies

Oostende Kreekstraat, Ringlaan, Zandvoordestraat

Oostende Elisabethlaan, Gistelsesteenweg

Oostkamp Europaplein, Siemenslaan, Kapellestraat, Gruuthuselaan

Oostkamp Albrecht Rodenbachstraat, Brugsestraat

Roeselare R32, Meensesteenweg

Roeselare Roeselare Koestraat, N36

Roeselare Meensesteenweg (thv Euroshop)

Roeselare Hippoliet Spilleboutdreef, Meensesteenweg, Meiboomlaan, Westlaan

Tielt Holdestraat, Meulebeeksesteenweg

Zuienkerke Blankenbergse Steenweg, N371 Brugge (N9) - Blankenberge (N34), Statiesteenweg