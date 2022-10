Dit zijn de resultaten van de flitsmarathon in jouw politiezone

De verschillende politiezones in onze provincie maken één voor één hun resultaten bekend van de flitsmarathon van de voorbije 24 uur. Lees hier de resultaten in jouw politiezone.

De politiezone VLAS -voor Kortrijk, Kuurne en Lendelede- controleerde 3088 bestuurders. 138 onder hen, of 4,4%, reed te snel. De uitschieter noteerde de politie in de Brugsesteenweg in Kuurne: daar reed iemand 91 waar je maar 50 mag.

De politiezone MIDOW - voor Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke- controleerde op vijf plaatsen tijdens de flitsmarathon, samen 1827 voertuigen. Daar reden er honderd, of 5,4%, te snel. Een vijfde van die snelheidsduivels reed een vijfde te snel, een zware overtreding dus. De politie zette ook 63 voertuigen aan de kant, van één iemand is zijn rijbewijs ingetrokken voor rijden onder invloed van drugs. In Meulebeke reed iemand 96 per uur in de bebouwde kom.

De lokale politie Damme/Knokke-Heist controleerde tijdens de flitsmarathon de snelheid van 912 wagens. "In totaal reden 129 bestuurders te snel. Een hardrijder haalde in de bebouwde kom een snelheid van 79 kilometer per uur op een locatie waar slechts 50 is toegelaten. Een van de gecontroleerde automobilisten legde ook een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor zes uur ingetrokken. Twee andere bestuurders kregen een proces-verbaal van waarschuwing omdat ze hun rijbewijs niet bij zich hadden", zegt de woordvoerder.

